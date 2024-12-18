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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol verme kavgasında doktoru bıçakladı | Son dakika haberleri

        Yol verme kavgasında doktoru bıçakladı

        Adana'da cerrah Burak Yavuz, trafikte yol verme kavgasında bıçaklandı. Doktoru bıçaklayan zanlı kaçtı. Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 19:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 19:36
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        Yol verme kavgasında doktoru bıçakladı
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        Adana'da Kozan Devlet Hastanesi’nde genel cerrah olarak görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kozan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Burak Yavuz, trafikte yol verme nedeniyle ismi öğrenilemeyen bir sürücüyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, Yavuz’u bıçaklayıp, kaçtı.

        Burak Yavuz, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yavuz’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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