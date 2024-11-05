'Yol verme' kavgasında öldürülen motokuryenin ailesinden istinaf kararına tepki

Başkentte, "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül'ü bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Demirci hakkında 25 yıl hapis cezası verildi, diğer iki sanık ise beraat etti.

Maktulün kız kardeşi Berna Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel mahkemece "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün çok sayıda suç kaydı olduğunu belirterek, istinaf mahkemesince bu sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi ve serbest bırakılmalarından rahatsız olduklarını ifade etti.

Özgül, yerel mahkemenin verdiği cezanın caydırıcı olduğuna işaret ederek, "Ancak istinaf mahkemesi bu kararı bozdu. Olayın faili Halil İbrahim Demirci'nin cezasını da 25 yıla indirdi." dedi. REKLAM İstinaf mahkemesinin kararını Yargıtaya taşıdıklarını bildiren Özgül, "20 ayrı suç dosyası bulunan insanların dışarıda bulunmasından, gezmesinden son derece rahatsızız. Bugün bu Samet'in başına geldiyse yarın başka bir Samet'in başına gelmeyeceğini hiçbir garantisi yok. Bu 3 kişinin de en ağır ceza neyse cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU ADALETSİZLİĞİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ" Baba İsmail Hakkı Özgül ise oğlunun kırmızı ışıkta geçenleri uyardığı için olayın meydana geldiğini anlatarak, "Biz bu kişilerin toplum içinde gezmesini istemiyoruz. Baba ve arkadaşının 20 ayrı suçtan sabıkaları var. Oğlunun da sabıkası var. Bunlar Ali kıran baş kesen gibi hareket etmişler. Biz bu adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz." diye konuştu. NE OLMUŞTU? Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de trafikte yol verme tartışması üzerine bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucu Halil İbrahim Demirci'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü ise aynı suça yardımdan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırmıştı.