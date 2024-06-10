Yola aniden çıkan sahipsiz köpek 17 yaşındaki genci hayattan kopardı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samandağ'da 17 yaşındaki Taner Soral'ın önüne, motosikletiyle dün gece Sivas Şehitler Caddesi'nde seyir halindeyken sahipsiz köpek çıktı.
Sürücü, önce köpeğe ardından park halindeki otomobile çarparak kaldırıma düştü.
Yaralanan Soral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soral, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Soral'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kurtderesi Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Daha sonra Çiğdede Asri Mezarlığı'nda götürülen gencin cenazesi, burada toprağa verildi.
Cenazeye Soral'ın ailesi ve yakınları ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.
"BİR GENCİMİZ KÖPEK YÜZÜNDEN ÖLDÜ"
Kazada ölen gencin akrabası ve Samandağ'ın eski belediye başkanlarından Ganim Canbolant, AA muhabirine, kazadan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bir gencimiz köpek yüzünden öldü." dedi.
Canbolat, sahipsiz köpeklerle ilgili sorunun çözülmesini istediklerini kaydetti.