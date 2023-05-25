Konya'nın Seydişehir ilçesi, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, yargının henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Seydişehir-Antalya kara yolunun 43. kilometresinde yolda temizlik çalışması yapan Karayolları'na hava kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
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