Ajans Press´in Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk 6 ayında Atatürk Havalimanı´nın ağırladığı yolcu sayısı 32 milyon 558 bin 271 olarak belirlendi. Bu sayıyla listenin başına yerleşen Atatürk Havaalanını iç ve dış olmak üzere toplam 16 milyon 260 bin 256 yolcu sayısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı takip etti.
DHA'da yer alan habere göre; İstanbul´daki iki havalimanında ağırlanan toplam yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine oranla 5 milyon 501 bin 93 kişi artarken, bu yılın ilk 6 ayında 48 milyon 818 bin 527 yolcuya ulaştığı saptandı.
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI EN ÇOK KONUŞULDU
2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, havalimanlarını konu alan 70 bin 659 haber çıkışı belirlendi. Haber çıkışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 51 bin 591 olurken, İstanbul Üçüncü Havalimanı bu sene en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Raporda, geçen yılın verileri de paylaşılırken, 2017 yılında iç ve dış hatlar olmak üzere sadece Atatürk Havalimanını kullanan yolcu sayısı 28 milyon 876 bin 193 olarak belirlendi. Sabiha Gökçen´de ise bu rakam 14 milyon 441 bin 241 olarak görüldü. Her yıl listenin başında yer alan İstanbul´un 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde takip eden şehirler ise; Ankara, Antalya, İzmir gibi büyükşehirler oldu. Ankara ilk 6 aylık dönemde iç ve dış hat olmak üzere toplam 8 milyon 733 bin 87 yolcu ağırlarken, İzmir 6 milyon 461 bin 800, Antalya ise 11 milyon 808 bin 378 yolcu ağırladı. Türkiye genelindeki toplam sayıya bakıldığında da direkt transit dahil olmak üzere 97 milyon 693 bin 685 kişinin yolculuk ettiği saptandı.
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