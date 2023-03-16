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Sultangazi'de hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı!

İstanbul'da faciadan dönüldü. Sultangazi'de meydana gelen olayda bir hafriyat kamyonunun damperi üst geçide çarptı. Damperin ise kamyon seyir halindeyken açıldığı öğrenildi

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DHA
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler

    İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken açılan hafriyat kamyonunun damperi, yaya üst geçidine çarptı.
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler

    DHA'da yer alan habere göre ağır hasar gören üst geçit bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Yayaların bariyerlerden atlayarak geçtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

     
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler

    Olay 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde salı günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Gaziosmanpaşa istikametine ilerleyen hafriyat kamyonunun henüz bilinmeyen nedenle damperi açıldı.
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler

    Şoför damperin açıldığından habersiz kamyonla ilerlemeyi sürdürürken, bir süre sonra kamyonun damperi Baştabya Tramvay durağında bulunan yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem geçitte hem de kamyonun damperinde hasar meydana geldi.

     
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler

    Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak rapor tuttu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, incelemenin ardından üst geçidin giriş ve çıkışlarına bariyer koyarak yaya trafiğine kapattı.
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler

    Çevre esnafı Muhittin Erdoğdu, "Dün akşam 23.00 sıralarında bir tane damperli kamyon, üst geçide çarptı. Damperi açıkken çarptı. Dün gelen giden olmadı ama bugün geçidi kapattılar. Millet bir durak ileriden, bir durak geriden geçmek zorunda kalıyor" dedi.
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler
  • İstanbul'da yolda açılan damper üst geçide çarptı! - Haberler

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