Yolda tamir faciayla bitti! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Başakşehir'de seyir halindeyken bozulan bir aracı tamir etmeye çalışan tamirci Yasin B.'ye TIR çarptı. Tamirci olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 VN 172 plakalı araç seyir halindeyken arıza yaptı. Bunun üzerine araç sahibi, tamirci Yasin B.'yi yardım istedi.

Yasin B., aracı olay yerinde tamir edemeyince kendi aracına bağlayıp çekmek istedi. Aracın çekimi için hazırlık yapıldığı esnada kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan araçlara ve tamirciye çarptı. Metrelerce sürüklenen oto tamircisi Yasin B., olay yerinde yaşamını yitirdi. TIR şoförü ile bozulan aracın sahibi yaralandı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yeri ve çevresi drone ile havadan görüntülendi. Yasin B'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırılacak.