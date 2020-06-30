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Alışveriş ve paket yönlendirme girişimi Yollando, ikinci yatırım turunu 10 milyon TL değerleme ile 2.2 milyon TL yatırım alarak tamamladı. Tarvenn’in liderlik ettiği yatırım turuna Timur Soysal, Metin Bencuya, Tolunay Yıldız, Belkıs Kuşçulu Özer, bilişim şirketi Develoop A.Ş. ve Keiretsu Forum melek yatırımcılarından Serhan Kohen ve Mustafa Bağcı'nın katıldığı açıklandı.

Uluslararası alışveriş ve paket yönlendirme servisleri sunan Yollando.com, yurtdışındaki kullanıcılarına, Türkiye’de bir teslimat adresi tanımlayarak tüm e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yurtdışındaki kullanıcılar, Yollando adresini kullanarak Türkiye’den istedikleri ürünleri satın alabiliyor ve Yollando adreslerine gönderebiliyor. Yollando farklı e-ticaret sitelerinden gelen ürünleri birleştirip yeniden paketliyor ve yurtdışındaki müşterilerine iletiyor.

2018 yılının Mart ayında Tarvenn Ventures’dan ilk yatırımını aldıktan sonra 1.5 yıl içerisinde 6 dilde hizmet vererek gelirlerini 9 kat, üye sayısını 10 kat arttıran girişimin, organik olarak büyüyerek 102 farklı ülkedeki kullanıcılarının Türkiye’den alışveriş yapmasını sağladığı bildirildi.

Yollando.com’un Kurucusu Serdar Güvenkaya, "Türkiye’de e-ticaretin hacmi günden güne artıyor. Uluslararası alışveriş yapan kullanıcılar fiyat avantajı ve kalite sebebiyle Türkiye’den sipariş vermeyi tercih ediyor. Yollando ile Türkiye’nin e-ticaret konusunda sahip olduğu potansiyeli yurtdışına açıyoruz" dedi.