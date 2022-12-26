Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte TIR çarptı!

DHA'nın haberine göre, ilçede saat 12.30'da iddiaya göre araçlar ilerlediği sırada Kafiye Kaygusuz (70) ile Bekir Kaygusuz çifti yolun karşısına geçmek istedi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri TIR'ın altında kalarak yaralanan Kafiye Kaygusuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hafif yaralı Bekir Kaygusuz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri TIR şoförü Serdar Kaya'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Ekipler, kazanın yaşandığı yere şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.