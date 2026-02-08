Yonca Evcimik'ten Epstein iddialarına yanıt

Geçtiğimiz günlerde Yonca Evcimik, yaptırdığı bir uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Bundan bir hafta önce yaptırdım ve yaptırmaya da devam edeceğim. Kordondan oluşturulmuş bir kök hücre demesek de kök hücre gibi kullanılan bir şey. Ve bundan sonra yaşlanmak yok bununla beraber inşallah, estetik de yok."

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada bazı paylaşımlarda, Yonca Evcimik'in sözlerinin, son dönemde dünya gündeminde yer alan ve cinsel suçlar, çocuk ticaretiyle kapsamlı bir şantaj ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görüldü.

Bunun üzerine Yonca Evcimik, söz konusu paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Evcimik açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Tıklanma, izlenme uğruna verdiğim röportajı sanki bir sır perdesini aralamış gibi sunanlara mı şaşırayım yoksa bilip bilmeden ortalığı bulandırıp yorum yapanlara mı? Bir de bu röportajımı şu an tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu mide bulandırıcı bir konu ile bağdaştırıp ilgi çeksin diye hikâyeler yazıp sunuyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Böyle uydurma şeyleri yayan ve mesnetsiz yorum yapanlar hakkındaki yasal haklarımı kullanacağımı buradan duyuruyorum."