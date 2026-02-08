Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yonca Evcimik'ten Epstein iddialarına yanıt - Magazin haberleri

        Yonca Evcimik'ten Epstein iddialarına yanıt

        Yonca Evcimik'in yaptırdığı bir uygulamaya ilişkin açıklamalarının ardından, sosyal medyada bazı paylaşımlarda söz konusu ifadelerin dünya gündemindeki Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirildiği görüldü; Evcimik ve avukatı iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 08.02.2026 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epstein iddialarına yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde Yonca Evcimik, yaptırdığı bir uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Bundan bir hafta önce yaptırdım ve yaptırmaya da devam edeceğim. Kordondan oluşturulmuş bir kök hücre demesek de kök hücre gibi kullanılan bir şey. Ve bundan sonra yaşlanmak yok bununla beraber inşallah, estetik de yok."

        Bu açıklamanın ardından sosyal medyada bazı paylaşımlarda, Yonca Evcimik'in sözlerinin, son dönemde dünya gündeminde yer alan ve cinsel suçlar, çocuk ticaretiyle kapsamlı bir şantaj ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görüldü.

        REKLAM

        Bunun üzerine Yonca Evcimik, söz konusu paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Evcimik açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Tıklanma, izlenme uğruna verdiğim röportajı sanki bir sır perdesini aralamış gibi sunanlara mı şaşırayım yoksa bilip bilmeden ortalığı bulandırıp yorum yapanlara mı? Bir de bu röportajımı şu an tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu mide bulandırıcı bir konu ile bağdaştırıp ilgi çeksin diye hikâyeler yazıp sunuyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Böyle uydurma şeyleri yayan ve mesnetsiz yorum yapanlar hakkındaki yasal haklarımı kullanacağımı buradan duyuruyorum."

        Yonca Evcimik’in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Bugün birçok mecrada müvekkilimiz Sayın Yonca Evcimik hakkında, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde olan bir dosya ile bağlantı kurulmaya çalışıldığı ve bu konu hakkında gerçeğe aykırı ifadelerle kamuoyunun meşgul edilmeye çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere kök hücre ve hücresel tedavi uygulamaları, günümüzde pek çok tıbbi alanda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yağ dokusu, kemik iliği, diş pulpası, sünnet derisi, göbek kordonu ve eklem sıvısı gibi farklı doku kaynakları, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde işlenmekte ve bilimsel çerçevede uygulanmaktadır. Bu tedavilerin, ülkemizde yaklaşık yirmi yıldır alanında deneyimli hekimler tarafından uygulandığı bilinmektedir.

        Müvekkilimiz Yonca Evcimik, yaklaşık 1,5 yıl önce yaşadığı diz eklem sakatlığı sonrasında, doktoru Doç. Dr. Adem Aydın’ın uygun görmesi üzerine; TÜBİTAK yerleşkesinde faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş StemBio Kök Hücre Üretim Merkezi’nden temin edilen eksozom uygulamasını yaptırmıştır. Sonrasında söz konusu uygulamanın cilt sağlığı alanında da kullanılabildiğini öğrenmesi üzerine, plastik cerrahi uzmanı Dr. Cansen Kut tarafından cilt sağlığı amacıyla eksozom uygulaması yaptırmış ve bu sürece ilişkin değerlendirmelerini basında yer alan bir röportajda paylaşmıştır. Açıklamada, müvekkilin tamamen sağlık amacıyla ve yasal mevzuata uygun biçimde yaptırdığı bu tıbbi uygulamaların, rızası ve bilgisi dışında farklı bir süreçle ilişkilendirilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda, kişi ve kurumlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yollara başvurulacağı, maddi ve manevi tazminat taleplerinin gündeme gelebileceği kamuoyuna duyurulmuştur.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Batman'da 90 saniyede milyonluk kuyumcu soygunu kamerada

        Batman'da kar maskeli iki şüphelinin kuru sıkı tabancayla 90 saniyede gerçekleştirdiği milyonluk kuyumcu soygunu, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA) 

        #yonca evcimik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı