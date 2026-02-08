Yonca Evcimik'ten Epstein iddialarına yanıt
Yonca Evcimik'in yaptırdığı bir uygulamaya ilişkin açıklamalarının ardından, sosyal medyada bazı paylaşımlarda söz konusu ifadelerin dünya gündemindeki Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirildiği görüldü; Evcimik ve avukatı iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı
Geçtiğimiz günlerde Yonca Evcimik, yaptırdığı bir uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Bundan bir hafta önce yaptırdım ve yaptırmaya da devam edeceğim. Kordondan oluşturulmuş bir kök hücre demesek de kök hücre gibi kullanılan bir şey. Ve bundan sonra yaşlanmak yok bununla beraber inşallah, estetik de yok."
Bu açıklamanın ardından sosyal medyada bazı paylaşımlarda, Yonca Evcimik'in sözlerinin, son dönemde dünya gündeminde yer alan ve cinsel suçlar, çocuk ticaretiyle kapsamlı bir şantaj ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görüldü.
Bunun üzerine Yonca Evcimik, söz konusu paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Evcimik açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Tıklanma, izlenme uğruna verdiğim röportajı sanki bir sır perdesini aralamış gibi sunanlara mı şaşırayım yoksa bilip bilmeden ortalığı bulandırıp yorum yapanlara mı? Bir de bu röportajımı şu an tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu mide bulandırıcı bir konu ile bağdaştırıp ilgi çeksin diye hikâyeler yazıp sunuyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Böyle uydurma şeyleri yayan ve mesnetsiz yorum yapanlar hakkındaki yasal haklarımı kullanacağımı buradan duyuruyorum."
Yonca Evcimik’in avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Bugün birçok mecrada müvekkilimiz Sayın Yonca Evcimik hakkında, son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde olan bir dosya ile bağlantı kurulmaya çalışıldığı ve bu konu hakkında gerçeğe aykırı ifadelerle kamuoyunun meşgul edilmeye çalışıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere kök hücre ve hücresel tedavi uygulamaları, günümüzde pek çok tıbbi alanda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yağ dokusu, kemik iliği, diş pulpası, sünnet derisi, göbek kordonu ve eklem sıvısı gibi farklı doku kaynakları, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde işlenmekte ve bilimsel çerçevede uygulanmaktadır. Bu tedavilerin, ülkemizde yaklaşık yirmi yıldır alanında deneyimli hekimler tarafından uygulandığı bilinmektedir.
Müvekkilimiz Yonca Evcimik, yaklaşık 1,5 yıl önce yaşadığı diz eklem sakatlığı sonrasında, doktoru Doç. Dr. Adem Aydın’ın uygun görmesi üzerine; TÜBİTAK yerleşkesinde faaliyet gösteren ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş StemBio Kök Hücre Üretim Merkezi’nden temin edilen eksozom uygulamasını yaptırmıştır. Sonrasında söz konusu uygulamanın cilt sağlığı alanında da kullanılabildiğini öğrenmesi üzerine, plastik cerrahi uzmanı Dr. Cansen Kut tarafından cilt sağlığı amacıyla eksozom uygulaması yaptırmış ve bu sürece ilişkin değerlendirmelerini basında yer alan bir röportajda paylaşmıştır. Açıklamada, müvekkilin tamamen sağlık amacıyla ve yasal mevzuata uygun biçimde yaptırdığı bu tıbbi uygulamaların, rızası ve bilgisi dışında farklı bir süreçle ilişkilendirilmesinin hukuka aykırı olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda, kişi ve kurumlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca hukuki ve cezai yollara başvurulacağı, maddi ve manevi tazminat taleplerinin gündeme gelebileceği kamuoyuna duyurulmuştur.”