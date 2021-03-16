Reuters

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sektör görüşüne açılan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı"na göre, ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500'er gram altını kamu bankalarına yatırmaları istenecek.

Yönetmeliğin amacı kuyum işletmelerinin açılış ve faaliyetleri ise ilgili kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik taslağına göre kuyumcu, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacak.

Ticaret Bakanlığı taslağının 11. maddesinde, "Kamu sermayeli bankalar veya kamu sermayeli katılım bankalarında kuyum

işletmesi adına açılan hesaba beş yüz gram altın teminat olarak yatırılır" denildi.,