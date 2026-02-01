Habertürk
Habertürk
        Yönetmen Joe Carnahan'a eski sevgilisinden cinsel saldırı suçlaması

        Ben Affleck ile Matt Damon'ın başrollerde yer aldığı 'The Rip' filminin yönetmeni Joe Carnahan, eski sevgilisi tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 14:00 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:00
        Cinsel saldırı suçlaması
        Ben Affleck ile Matt Damon'ın başrolleri paylaştığı 'The Rip' filminin yönetmeni Joe Carnahan, eski kız arkadaşı tarafından cinsel saldırı ve tacizle suçlandı.

        45 yaşındaki Michelle Crosby, 56 yaşındaki Joe Carnahan'ın dört yıllık ilişkileri boyunca kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu iddia eden belgeleri mahkemeye sundu.

        Joe Carnahan
        Joe Carnahan

        Avukat olan Michelle Crosby, yönetmenle 2020'de birlikteliğe başlamasının ardından ilişkinin hızla kötüye gittiğini, Joe Carnahan'ın boğma, Noel ağacına itme ve yaklaşık 136 kilogramlık vücudunun altında sıkıştırarak kanepe yastığı üzerinden defalarca vurma gibi çok sayıda saldırıya uğradığını iddia etti. Carnahan tüm iddiaları reddetti.

