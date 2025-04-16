Ünlü yönetmen Chris Columbus, 'Evde Tek Başına 2' filminde Donald Trump'a rol vermesinden duyduğu pişmanlığı 33 yıl sonra itiraf etti. 1992 yapımı devam filminde Trump, Macaulay Culkin'in canlandırdığı 'Kevin McCallister' karakterinin otelde kendisine yol tarifi sormasıyla kısa bir süre kamera önünde görünüyordu.

Chris Columbus, dedi The San Francisco Chronicle'a verdiği röportajda, Trump'ın filmin itibarını etkileme biçiminden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Columbus; "Yıllar sonra, bu bir lanete dönüştü. Keşke orada olmasaydı dediğim bir şeye dönüştü ama oradaydı. Benim için bir yük haline geldi. Keşke gitseydi" ifadesini kullandı.

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"İTALYA'YA DÖNMEM GEREKİR"

Donald Trump'ın sahnesini filmden istese de çıkaramayacağını anlatan Chris Columbus, Trump'ın göç politikaları hakkında alaycı bir yorum yaptı. ABD'de doğan ancak İtalyan kökenli olan Columbus; "Sahneyi kesemiyorum. Kesersem muhtemelen ülkeden gönderileceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya uygun olmadığım düşünülecek, bu yüzden İtalya'ya veya başka bir yere geri dönmem gerekecek" dedi.

"ŞART KOŞTU"