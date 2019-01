29 | 50

11. Doğruyu Seç 1989

(Do the Right Thing) Yönetmen: Spike Lee

Spike Lee'nin yönetmen olarak adını tüm dünyaya duyurduğu film.. İki dalda Oscar'a aday olan “Doğruyu Seç”, yılın en sıcak günlerinden birinde Brooklyn'de bir mahallede geçer. Sal Fragione (Danny Aiello),bölgede 25 yıldır pizza dükkânı işleten İtalyan kökenli bir Amerikalıdır.