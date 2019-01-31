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Ama Stallone'nin yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı “Rocky Balboa”, ilk filmin ruhunu taşıyan, duygusal ve gerçekçi bir hikâyeye sahiptir. Film artık emekli olmuş Rocky'nin son bir maç için ringlere dönüşünü anlatır... Tıpkı ilk filmdeki gibi kazanmaktan ziyade ayakta kalmanın ve mücadele etmenin önemli olduğu bir maç olacaktır bu... Stallone'nin yönetmen olarak sadece seyircileri değil, eleştirmenleri de yakaladığı nadir filmlerinden biri.