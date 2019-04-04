Konya'nın Karapınar ilçesinde, 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin ediyor.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları korkutuyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da bugün yeni bir obruk daha oluştu.

İlçenin Reşadiye Mahallesi Çakırca mevkiindeki bir tarlada 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde yeni bir obruk daha oluştu. Bölgedeki çiftçilerin bugün fark etmesiyle bölgeye çağırılan Karapınar Belediyesi ekipleri, obruk çevresini telle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Obrukların sık görüldüğü Karapınar'da geçen şubat ayının 20'sinde 2 obruk daha oluştu. Bu olaydan iki gün sonra ise bu kez ilçeye 7 kilometre uzaklıkta Reşadiye Mahallesi'nde, yaklaşık 5 metre çapında 15 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Obruklar nedeniyle tedirgin olan yöre halkı, tarlalarını ekmekte ve ektikleri ürünleri toplamakta ise işçi bulmakta zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdi.