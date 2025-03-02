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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Youssef En-Nesyri hız kesmiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Youssef En-Nesyri hız kesmiyor!

        Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Antalyaspor karşısında da golünü atarak bu sezon tüm kulvarlarda 26. golüne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 22:41 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:41
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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        Son haftalarda attığı gollerle performansı yükselen Youssef En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı da gol sevinci yaşadı.

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        Geçtiğimiz hafta derbide sessiz kalan En-Nesyri, bugünkü golüyle birlikte ligde 16. golünü kaydetti.

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        Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor.

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        Öte yandan Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

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        27 yaşındaki golcü, Antalyaspor'a karşı 69. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

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