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YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı

09.07.2018 - 11:59 | Güncelleme:

Çektiği videolarla YouTube'da 5 milyondan fazla aboneye ulaşan Orkun Işıtmak, oldukça tehlikeli ve asla denenmemesi gereken bir deneye imza attı. İzmir Seferihisar'daki Çıfıt Adası'na giden Orkun Işıtmak, 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan denize atladı

  • 1 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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    Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Çıfıt Adası'nda tehlikeli bir deneye imza attı. 

  • 2 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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    22 yaşındaki Işıtmak, 20 metre yüksekliğindeki uçurumdan kendini denize attı. 

  • 3 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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    YouTube'a sihirbazlık numaraları ile başlayan, ardından oyun videoları çeken Işıtmak'ın meydan okuma videosu 3 milyondan fazla izlendi. 

  • 4 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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    Asla denenmemesi gereken bir deneye imza atan Işıtmak, neyse ki atlayışı kazasız belasız atlattı. 

  • 5 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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    Türkiye'de Youtube'dan en çok para kazanan isimlerden biri olan Işıtmak'ın 5 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. 

  • 6 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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    Genç YouTuber, geçtiğimiz aylarda aldığı boks eğitimini deneme amaçlı çektiği videosu esnasında bir kişinin saldırısına uğramıştı. 

  • 7 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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    İşte Orkun Işıtmak'ın uçurumdan kendini suya attığı o anlar...

  • 8 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 9 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 10 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 11 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 12 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 13 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 14 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 15 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 16 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 17 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 18 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 19 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 20 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 21 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 22 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 23 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 24 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 25 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 26 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 27 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 28 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 29 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 30 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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  • 31 YouTube fenomeni Orkun Işıtmak 20 metre yükseklikten denize atladı
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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 Temmuz 2018 Salı 12:50
    vergi veriyorsa iyi yoksa boş işler
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