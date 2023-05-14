Yozgat Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yozgat Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Yozgat başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Yozgat Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Yozgat seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Yozgat Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 86.18 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:53 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 94.9 oldu. Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 175.529 oyla yüzde 72.65 - Kemal Kılıçdaroğlu: 51.614 oyla yüzde 21.36 - Sinan Oğan: 13.671 oyla yüzde 5.66 - Muharrem İnce: 811 oyla yüzde 0.34 oy aldı.



Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Yozgat Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 85.31 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:53 itibarıyla yüzde 93.4 oranında açıldı. 2023 Yozgat milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 171.382 oyla yüzde 72.87 - Millet İttifakı: 54.967 oyla yüzde 23.37 - Ata İttifakı: 2.622 oyla yüzde 1.11 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.196 oyla yüzde 0.51 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 357 oyla yüzde 0.16 aldı. Saat 21:53 itibarıyla 2023 Yozgat milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

