Yozgat Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yozgat Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Yozgat başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Yozgat Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Yozgat seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Yozgat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Yozgat Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 86.18 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:53 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 94.9 oldu.
Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 175.529 oyla yüzde 72.65 - Kemal Kılıçdaroğlu: 51.614 oyla yüzde 21.36 - Sinan Oğan: 13.671 oyla yüzde 5.66 - Muharrem İnce: 811 oyla yüzde 0.34 oy aldı.
Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 51.614 oyla yüzde 21.36
Sinan Oğan: 13.671 oyla yüzde 5.66
Muharrem İnce: 811 oyla yüzde 0.34
Yozgat Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 85.31 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:53 itibarıyla yüzde 93.4 oranında açıldı.
2023 Yozgat milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 171.382 oyla yüzde 72.87 - Millet İttifakı: 54.967 oyla yüzde 23.37 - Ata İttifakı: 2.622 oyla yüzde 1.11 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.196 oyla yüzde 0.51 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 357 oyla yüzde 0.16
aldı.
Saat 21:53 itibarıyla 2023 Yozgat milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 171.382 oyla yüzde 72.87
Millet İttifakı: 54.967 oyla yüzde 23.37
Ata İttifakı: 2.622 oyla yüzde 1.11
Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.196 oyla yüzde 0.51
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 357 oyla yüzde 0.16
AK Parti: 102.757 oyla yüzde 43.69
İYİ Parti: 54.967 oyla yüzde 23.37
MHP: 54.812 oyla yüzde 23.31
YENİDEN REFAH: 10.134 oyla yüzde 4.31
BBP: 3.679 oyla yüzde 1.56
ZP: 2.622 oyla yüzde 1.11
MEMLEKET: 1.143 oyla yüzde 0.49
YEŞİL SOL: 802 oyla yüzde 0.34
ANAP: 710 oyla yüzde 0.30
TİP: 394 oyla yüzde 0.17
MP: 237 oyla yüzde 0.10
GENÇ: 218 oyla yüzde 0.09
HAKPAR: 206 oyla yüzde 0.09
HKP: 180 oyla yüzde 0.08
SOL PARTI: 178 oyla yüzde 0.08
TKP: 134 oyla yüzde 0.06
TKH: 45 oyla yüzde 0.02
YP: 42 oyla yüzde 0.02
CHP: 0 oyla yüzde 0.00
MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
GBP: 0 oyla yüzde 0.00
AP: 0 oyla yüzde 0.00
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