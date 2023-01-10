Köye inen bozayı kamerada

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Çayıralan ilçesinde, dağdan köy merkezine inen bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Derekemal köyünde, dün gece otomobilin önüne bozayı çıktı. Köyün girişindeki yolda otomobilin önünde bir süre koşan bozayı, daha sonra uzaklaşarak ormana kaçtı. Bozayı, yolda koşarken, otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Yozgat / Çayıralan Harun GÖKÇEOĞLU
2023-01-10 14:00:04
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