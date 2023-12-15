Husumetlilerinin otomobiline trafikte ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, husumetli oldukları N.Ö.'yü trafikte takip edip, kullandığı otomobile ateş açan M.E.Ö. ve F.Ö. tutuklandı.

Olay, Akdağmadeni ilçesinde önceki gün meydana geldi. M.E.Ö. ve F.Ö. alacak meselesinden husumetli oldukları N.Ö.'nün kullandığı otomobili trafikte takip etti. Şüpheliler, N.Ö.'nün aracına seyir halindeyken tabancayla ateş edip kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan N.Ö. jandarmaya ihbarda bulundu. Araçtaki incelemede kurşunların otomobilin arka bagaj kapağı ile sağ kapıyı delerek torpido gözüne isabet ettiği tespit edildi. Jandarmanın çalışmasında yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.