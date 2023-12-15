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        Husumetlilerinin otomobiline trafikte ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, husumetli oldukları N.Ö.'yü trafikte takip edip, kullandığı otomobile ateş açan M.E.Ö. ve F.Ö. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:30
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        Husumetlilerinin otomobiline trafikte ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
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        YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde, husumetli oldukları N.Ö.'yü trafikte takip edip, kullandığı otomobile ateş açan M.E.Ö. ve F.Ö. tutuklandı.

        Olay, Akdağmadeni ilçesinde önceki gün meydana geldi. M.E.Ö. ve F.Ö. alacak meselesinden husumetli oldukları N.Ö.'nün kullandığı otomobili trafikte takip etti. Şüpheliler, N.Ö.'nün aracına seyir halindeyken tabancayla ateş edip kaçtı. Olaydan yara almadan kurtulan N.Ö. jandarmaya ihbarda bulundu. Araçtaki incelemede kurşunların otomobilin arka bagaj kapağı ile sağ kapıyı delerek torpido gözüne isabet ettiği tespit edildi. Jandarmanın çalışmasında yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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