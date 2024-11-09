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        Yozgat Valiliği: Kayıp öğrenci iddiaları asılsız

        YOZGAT Valiliği, Sürmeli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda 1 öğrencinin kayıp olduğu ve kaçırıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:15 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:15
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        Yozgat Valiliği: Kayıp öğrenci iddiaları asılsız
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        YOZGAT Valiliği, Sürmeli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda 1 öğrencinin kayıp olduğu ve kaçırıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

        Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde üniversite yerleşkesi içerisinde bulunan Sürmeli KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler arasında ve bazı sosyal medya hesaplarında, bir öğrencinin kayıp olduğu ve kaçırılmış olabileceği şeklinde asılsız iddialar yayılmıştır. İddialar üzerine emniyet birimlerimizce KYK yurdu ve çevresinde yapılan inceleme ve tahkikatta herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış ve olayın asılsız olduğu ve böyle bir durumun yaşanmadığı anlaşılmıştır. Öğrencilerimizden ve vatandaşlarımızdan ricamız bu tür asılsız haberlere inanmamaları ve resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önem arz etmektedir. Öte yandan bu asılsız haberi paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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