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        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 yaralı

        YOZGAT'ta, yolcu otobüsü şarampole devrildiği kazada 6 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:15 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:20
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        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 6 yaralı
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        YOZGAT'ta, yolcu otobüsü şarampole devrildiği kazada 6 kişi hafif yaralandı.

        Ankara'dan Sivas'a giden M.T. idaresindeki yolcu otobüsü, saat 02.30 sıralarında Yozgat'ın Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toplam 16 kişinin bulunduğu otobüste, şoför M.T. ile yolculardan Y.K.K., Y.S., M.T., A.K. ve E.E. hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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