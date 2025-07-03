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        Ters yönde ilerleyen otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

        YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde ters yönde giden otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 18:02 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:05
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        Ters yönde ilerleyen otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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        YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde ters yönde giden otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Kırıkkale- Yozgat kara yolu Yerköy geçişinde meydana geldi. İstanbul'dan Sivas'a giden ailenin içerisinde bulunduğu, ters yöne girip ilerleyen Hasan Bozoğlu yönetimindeki 34 EHK 628 plakalı otomobil ile 63 AAU 229 plakalı saman balyası yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, kamyon yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Hasan, Şahin ve Fatma Bozoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonda bulunan 2 kişi ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        VALİ ÖZKAN OLAY YERİNDE

        Kazayı haber alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Vali Özkan, "Yozgat Yerköy ilçemiz Bölge Trafik Müdürlüğü önünde bir otomobilin, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçmesi ve saman yüklü kamyon ile çarpışması sonucu kaza meydana gelmiş, kazada binek araçta bulunan 3 vatandaşımız maalesef olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Kamyonda bulunan 2 vatandaşımız ise yaralanmıştır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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