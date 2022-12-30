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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Valisi Polat 2022'yi değerlendirdi

AA

Yozgat Valisi Ziya Polat, 2022 yılının Yozgat açısından iyi geçtiğini söyledi.

Yozgat Valisi Polat 2022'yi değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, 2022 yılının Yozgat açısından iyi geçtiğini söyledi.

Valilik Toplantı Salonu'nda 2022 yılının değerlendirmesini yapan Polat, kentin kamu yatırımlarından faydalandığını belirtti.

Polat, Yozgat'ın tarım ve hayvancılığın yanında sanayi kenti olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, "Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde şu an fabrikalarımız çalışıyor. 4 bine yakın çalışanımız var. Boğazlıyan Fuat Oktay OSB'de yüzde 98 oranında arazi tahsisi yapıldı, fabrikalar yükselmeye başladı. Bozok OSB'mizde yer tahsislerine başladık. Üniversitemiz, belediyemiz, valilik olarak iş insanlarımızın her daim hizmetinde olduğumuzu buradan tekrar belirtmek istiyoruz. Yozgat'a artı değer katacak yatırımların olmasını istiyoruz." dedi.

Spor alanında 20'nin üzerinde halı saha, 10'un üzerinde semt sahaları yapıldığını aktaran Polat, "Üniversitemizin binlerce öğrencisi var. Bu sene yurtlarımızda hiçbir öğrencimizi açıkta bırakmadık. Her başvuran çocuğumuz bizim, yurtlara yerleşti. Milli eğitim olarak 39 bina okul inşa yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Bozok Film Festivali yapıldı." diye konuştu.

Polat, 2023'ün Türkiye ve Yozgat için afetlerin olmadığı, milletin huzur içerisinde, sağlık içerisinde yaşayabileceği bir yıl olması temennisinde bulunarak, "2022 güzel geçti, inşallah 2023 daha güzel yapıtların, daha güzel eserlerin ortaya çıkacağı yıl olur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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