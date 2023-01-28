KOP Başkanı Karakoyunlu Yozgat'ın Aydıncık ilçesini ziyaret etti

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YOZGAT (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Yozgat'ın Aydıncık Kaymakamı Mustafa Turan ve Belediye Başkanı Ahmet Koçak'ı ziyaret etti.

Karakoyunlu, Turan ve Koçak'ı ziyaretinin ardından KOP desteğiyle açılan baston üretim atölyesinde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KOP İdaresinin finansman desteklerinin hedefe ulaştığını görmekten mutlu olduğunu belirten Karakoyunlu, atölyeleri geliştirmek amacıyla yapılacak yeni projelere destek vereceğini ifade etti.

Karakoyunlu, daha sonra Aydıncık Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni ziyaret ederek kooperatif başkanı Nimet Türker'den üretim hakkında bilgi aldı.

























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