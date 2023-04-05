Yozgat'ta jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Jandarma trafik ekipleri, "Trafik dedektifleri" ve “İyi dersler şoför amca” projeleri kapsamında Sorgun Eymir İlk ve Ortaokulu ile Sarıkaya Karayakup Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere, jandarma trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme, görülme ve duyma, yaya ve okul geçitleri, trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların azaltılması konularında bilgi verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.