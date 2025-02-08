Yozgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan M.A. ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan M.G. yakalandı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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