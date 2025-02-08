Yozgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan M.A. ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan M.G. yakalandı.

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