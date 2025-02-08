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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:01
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        Yozgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı
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        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan M.A. ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan M.G. yakalandı.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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