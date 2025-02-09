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        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Yozgat'ta ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:55
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        Yozgat'ta ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Yozgat'ta ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        B.G. idaresindeki, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 66 DK 790 plakalı ambulans, Adliye Kavşağı'nda K.Ş'nin kullandığı 66 AD 404 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaya karışan ambulansın, Yerköy Devlet Hastanesinden bir hastayı Yozgat Şehir Hastanesine taşıdığı öğrenildi.

        Hasta vatandaş, kazanın ardından başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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