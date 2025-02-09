Yozgat'ta geçen yıl 106 kişi sigarayı bıraktı

Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, 2024'te Yozgat'ta sigara bırakma polikliniklerine başvuran 851 kişiden 106'sının sigarayı bıraktığını belirtti.

Şahin, yazılı açıklamasında, kentte vatandaşlara ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla hizmet sunulduğunu dile getirdi.

Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sigara bırakma polikliniklerinin hizmet verdiğini ifade eden Şahin, geçen yıl polikliniklere başvuran 851 kişiden 106'sının sigarayı bıraktığını aktardı.

​​İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurum ve kuruluşları da ziyaret edeceklerini belirten Şahin, sigarayı bırakmak isteyen personellere destek olacaklarını kaydetti.​​​​​​​