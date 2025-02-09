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        Yozgat'ta geçen yıl 106 kişi sigarayı bıraktı

        Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, 2024'te Yozgat'ta sigara bırakma polikliniklerine başvuran 851 kişiden 106'sının sigarayı bıraktığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:48 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:48
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        Yozgat'ta geçen yıl 106 kişi sigarayı bıraktı
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        Yozgat İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, 2024'te Yozgat'ta sigara bırakma polikliniklerine başvuran 851 kişiden 106'sının sigarayı bıraktığını belirtti.

        Şahin, yazılı açıklamasında, kentte vatandaşlara ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla hizmet sunulduğunu dile getirdi.

        Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sigara bırakma polikliniklerinin hizmet verdiğini ifade eden Şahin, geçen yıl polikliniklere başvuran 851 kişiden 106'sının sigarayı bıraktığını aktardı.

        ​​İl Sağlık Müdürlüğü olarak kurum ve kuruluşları da ziyaret edeceklerini belirten Şahin, sigarayı bırakmak isteyen personellere destek olacaklarını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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