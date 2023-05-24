Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, Yozgat'ta başladı

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YOZGAT (AA) - Okul Sporları Rafting Türkiye Şampiyonası, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde başladı.

Türkiye Kano Federasyonu tarafından Çekerek Irmağı'ndaki parkurda düzenlenen şampiyonada, Aydın, Bingöl, Diyarbakır, Düzce, Giresun, Hakkari, İstanbul, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Tunceli, Van ve Yozgat'tan 302 sporcu mücadele edecek.



Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, AA muhabirine, şampiyonaya 14 ilden 57 okul rafting takımının katıldığını belirterek, "Parkurumuzun su kalitesi sporcularımız için çok elverişli, doğasıyla çok güzel. Şampiyonanın burada düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Organizasyon yarın tamamlanacak müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erecek.

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