Yozgat'ta çocuklar ve anneleri "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"nde birlikte eğitim alıyor

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YOZGAT (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca okuma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması amacıyla 6 ay önce Türkiye'de 8. il olarak Yozgat'ta kurulan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde, çocuklar ve anneleri hem bilgileniyor hem eğleniyor.



Kütüphanede 0-6 yaş gurubu bebek ve çocuklar özel salonlarda kitapla tanışırken anneler ise Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerince bilgilendiriliyor.

Kütüphaneyi ziyaret eden Vali Ziya Polat, velilerle sohbet edip, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi ve kütüphane yetkililerinden bilgi aldı.

Polat, gazetecilere, çocuklarla velilerin kütüphanede mutlu olduğunu belirterek, "Çocuk ve annenin bir araya geldiği, kitap okuduğu, sosyal faaliyette bulunduğu bir alan. Burasını annelere ve çocuklara çeşitli eğitimlerin verildiği merkez olarak görüyoruz. Yoğun talep nedeniyle ikincisine ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz." dedi.

Annelere eğitim veren Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İpek Özbay da bebek ve çocuk kütüphanelerinin hedef kitlesinin 0-6 yaş gurubu çocuklar ile ebeveynleri olduğunu belirtti.

Özbay, çocukların gelişimini desteklemek, aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek için seminerler düzenlediklerini ifade etti.

Velilerden Betül Çay, kütüphaneden istifade ettiklerini anlatarak, "Eğitmenler çocuklara kitap okuyor, onları oynatıyor. Biz de çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Daha önce çocuklarla parka gidiyorduk, şimdi kütüphaneye geliyoruz. Çocuklarımız burada sosyalleşiyor." diye konuştu.

Pakize Demirbilek, "Oğlum konuşmakta sıkıntı çekiyordu ve evde çok sıkılıyordu. Kütüphaneye getirdik, burada çok eğlenceli vakit geçiriyor ve sosyalleşiyor. Yavaş yavaş da konuşmaya başladı. Çok faydalı oldu, severek geliyoruz. Hem oğlum hem ben çok eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

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