        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Haberleri

        Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:50 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:50
        Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.

        Koruma altına alınan kızıl şahin, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

