Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 434 sentetik uyuşturucu hap ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.İ. ve İ.H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.