        Yozgat Haberleri

        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:06 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:10
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 434 sentetik uyuşturucu hap ve 24 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.


        Gözaltına alınan Y.İ. ve İ.H.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

