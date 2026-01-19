Habertürk
        Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

        Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

        Yozgat'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 10:20 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:20
        Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı
        Yozgat'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

