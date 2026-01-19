Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

Yozgat'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

