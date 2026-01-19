Yozgat'ta drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesildi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 58 bin 217 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uzunlu beldesinde bir aracın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yapılan incelemede kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 58 bin 217 lira ceza kesti.
