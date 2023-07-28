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        Yozgat'taki tarihi Roma hamamı 15 Ağustos'ta turizme açılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 10:45
        Yozgat'taki tarihi Roma hamamı 15 Ağustos'ta turizme açılacak

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Roma hamamı Basilica Therma'da çevre düzenleme çalışmasında sona gelindi.

        Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkan hamamın, Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan çevre düzenleme çalışması sürüyor.

        Vali Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hamamda çevre düzenleme çalışması başlatılmıştı. İnşallah 15 Ağustos'ta tamamlayıp turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Polat, çalışma kapsamında karşılama merkezi, yerel ürünlerin satılabileceği merkez, kafeterya, yürüyüş ve fotoğraf çekim alanlarının da yapıldığını anlatarak, "Roma hamamının Sarıkaya'ya, Yozgat'a ve ülkemize artı değer katacağını düşünüyoruz. Tarihseverleri, doğaseverleri Türkiye'nin tam ortasına, Yozgat'a bekliyoruz." diye konuştu.

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