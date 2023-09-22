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        Yozgat Valisi Özkan, Aydıncık ilçesini ziyaret etti

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:14 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:37
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        Yozgat Valisi Özkan, Aydıncık ilçesini ziyaret etti
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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Aydıncık ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Ziyarette vekaleten Aydıncık Kaymakamlığı görevini yürüten Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve Belediye Başkanı Ahmet Koçak'tan ilçe hakkında bilgi alan Vali Özkan, Kazankaya Kanyonu'nu gezdi.

        Özkan, gezi sonrası gazetecilere, Yozgat'ı daha iyi tanımak istediğini söyledi.

        Kazankaya Kanyonu'nun doğaseverler ve dağcılık açısından müthiş bir güzelliğe sahip olduğunu aktaran Özkan, "Burası için arkadaşlarımız daha önce bir projeye hazırlığı yapmışlar. Burası sadece doğa yürüyüşü veya kanyonun güzelliğinin yanı sıra aynı zamanda da amatör ya da yarı profesyonel dağcı ekiplerinin yetiştirilmesi açısından da güzel bir alan. Dolayısıyla buraya bir projeye bir eklenti olarak kamp ve dağcı eğitim merkezi şeklinde bir alan da kazandırabilirsek projeyi bence bütünleştirmiş olacağız." dedi.

        Özkan, Dağcılık Federasyonu kanyona davet edeceklerini ifade ederek, "Buraya bir de profesyonel bir gözle bakmamız lazım. Burada hangi kısımlarında dağcılık eğitimi kampı kurulabilir. Hangi kısımlarında tırmanma eğitimi verilebilir? Bunları da görelim. Bunlar da projenin içerisine katalım. Burası insanları cezbedecek hem de insanların vakit geçirmesini sağlayacak bir alan." diye konuştu.

        Daha sonra Özkan, 1994 yılında Hakkari'de operasyondan dönerken çığ düşmesi sonucu şehit olan Çavuş Mustafa Üngör'ün annesini ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.

        Özkan, ilçe merkezinde vatandaşlarla sohbet etti.

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