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        Eymir beldesinde altyapı çalışmaları sürüyor

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde yol ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:47
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        Eymir beldesinde altyapı çalışmaları sürüyor
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        Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir beldesinde yol ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

        Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, AA muhabirine, beldeye bağlı Akocak Mahallesi'nde başlayan kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığını, kilit parke yol çalışmalarının da başladığını belirtti.

        Mahallenin daha önce kanalizasyon sorunu bulunduğunu ifade eden Mertoğlu,"Yaklaşık 1000 metre kanalizasyon şebekesini tamamladık. Şimdi kilit parke yol çalışmalarına başladık. Kış gelmeden 7 bin metrekare kilit parke yol yapacağız. Köy konağının çatısını da onardık." dedi.

        Mertoğlu, Eymir merkezde dere yataklarının ıslah edildiğini, Musubaba Mahallesin'de de kanalizasyon sorununun kalmadığını aktardı.

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