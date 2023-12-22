Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi
AFAD Yozgat İl Müdürlüğü tarafından Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.
AFAD Yozgat İl Müdürlüğü tarafından Sorgun TSO çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi.
Sorgun TSO toplantı salonunda AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimde, AFAD Yozgat İl Müdürü Rifat Genç tarafından afetlerle ilgili sunum yapıldı.
TSO Başkanı Üzeyir Arslan, eğitimin amacının, başta deprem olmak üzere afet öncesi, afet anında ve sonrasında yapılacak doğru davranışları insanlara kazandırmak olduğunu belirterek, eğitim veren AFAD Müdürü Genç ve personeline teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.