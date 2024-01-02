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        Yozgat'ta son 4 günde 173 araca 370 bin 225 lira ceza uygulandı

        Yozgat'ta emniyet ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 02.01.2024 - 14:50
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        Yozgat'ta son 4 günde 173 araca 370 bin 225 lira ceza uygulandı
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        Yozgat'ta emniyet ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Aralık 2023 ve 01 Ocak 2024 tarihleri arasında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

        Kent genelinde 24 ekip ve 42 personelle yapılan denetimlerde 2 bin 198 araç sorgulandı, 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı, 21 araç trafikten men edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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