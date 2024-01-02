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        Yeniden Refah Partili Kılıç, Yozgat'ta partililerle buluştu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne Yozgat'ta kendi adaylarıyla gideceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:41 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:41
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        Yeniden Refah Partili Kılıç, Yozgat'ta partililerle buluştu
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ne Yozgat'ta kendi adaylarıyla gideceklerini söyledi.

        Partisinin Yozgat İl Başkanlığını ziyaret eden Kılıç, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tavır belirlediklerini ifade etti.

        Kılıç, 31 Mart'ta yerel seçim yapılacağını, cumhurbaşkanı ve hükümetin seçilmeyeceğini anlatarak şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanlığı seçiminde 'beka meselesidir, terörle mücadele kesintiye uğramasın, Türkiye'nin dış politikasında tutarsızlıklar yaşanmasın' dedik. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ikileminde Erdoğan'dan yana tavrımızı belirledik. Artık bu seçim, yerel seçim. Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Hükümet seçmeyeceğiz. İç politikanın, dış politikanın, ekonominin gidişatını belirlemeyeceğiz. Sokakları kim süpürsün, kaldırımları kim onarsın, asfaltı kim atsın, parkı, bahçeyi kim yapsın, kreşleri, yaşlı bakım merkezlerini, engelli rampalarını kim kullanıma hazırlasın gibi belediyenin yapması gereken işlerle ilgili kararımızı vereceğiz. Bu hizmetlerimizi en iyi görecek olan belediye başkanı adayını belirleyip seçeceğiz."

        Yozgat'ta Yeniden Refah Partisinin kendi belediye başkan adayını açıklayacağını aktaran Kılıç, "31 Mart 2024'teki yerel seçim yarışına Yozgat'ta kendi adayımızla katılacağız. Açıkladığımız ilçeler var, diğer ilçelerimizde de yine bu yarışa kendi adaylarımızla katılacağız. Yozgat'ta merkez dahil 14 belediyede Yeniden Refah Partili adaylar, Yeniden Refah Partisi logosuyla yarışa katılacak. Sizlerden arzumuz, isteğimiz, adaylarımıza sahip çıkmanız, partimize sahip çıkmanız, Yeniden Refah Partisini bir iktidar alternatifi olarak büyütmenizdir." ifadesini kullandı.

        Kılıç, konuşmanın ardından Kadışehri ilçesinden partisine katılan belediye başkan aday adaylarına rozet taktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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