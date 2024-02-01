Yozgat'ta 14 firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-31 Ocak'ta arananların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H, Vergi Usül Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. ile çeşitli suçlardan 2 ay 15 gün ila 3 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firariyi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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