Yozgat'ta 14 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-31 Ocak'ta arananların yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A, hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.H, Vergi Usül Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K. ile çeşitli suçlardan 2 ay 15 gün ila 3 yıl 1 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 firariyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.