Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da Belediye Kültür Merkezi'ne Alper Gezeravcı adı verildi

        Sorgun Belediyesince yaptırılan ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın adının verildiği kültür merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da Belediye Kültür Merkezi'ne Alper Gezeravcı adı verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun Belediyesince yaptırılan ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın adının verildiği kültür merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Törende konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye tarafından yaptırılan kültür merkezine Alper Gezeravcı’nın adının verilmesinin uygun görüldüğünü söyledi.

        Ekinci, Gezeravcı’nın yurdun dört bir köşesinde gençlere, çocuklara örnek olacağını ve gelecekte birçok Gezeravcılar çıkacağını ifade ederek, "Çocuklarımız, gençlerimiz çalıştıklarında başarılı olsun istiyor ve onlar istediği yerleri kazansın diye çalışmalar yapıyoruz, gençlerimize olanaklar sunmaya çalışıyoruz. Kültür merkezi de bu amaçla yapıldı. İçinde tiyatro salonu, sinema salonu, üniversite ve lise öğrencileri, KPSS kurslarına hazırlanan gençler için çalışma salonu bulunuyor. Buraya ilk astronotumuzun adını veriyoruz. Alper Gezeravcı'nın hem çocuklarımıza hem gençlerimize örnek olmasını temenni ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Kaymakam Aydın, karla mücadele ekiplerini denetledi
        Kaymakam Aydın, karla mücadele ekiplerini denetledi
        MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Açıkel, gazetecilerle bir araya geldi
        MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Açıkel, gazetecilerle bir araya geldi
        Sorgun'da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sorgun'da kar ve tipi nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü
        Yozgat'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü
        Yozgat'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü
        Erbakan: Yeniden Refah Partisi seçimlere iddialı giriyor
        Erbakan: Yeniden Refah Partisi seçimlere iddialı giriyor