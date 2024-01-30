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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılay'a kan bağışladı

        Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:16
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli Türk Kızılay'a kan bağışladı
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        Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına jandarma personeli katkı sağladı.

        Kızılay mobil kan bağışı aracında İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan ve jandarma personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'ın kampanyasına destek oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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