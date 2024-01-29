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        MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Açıkel, gazetecilerle bir araya geldi

        MHP Yozgat Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:16
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        MHP Yozgat Belediye Başkan adayı Açıkel, gazetecilerle bir araya geldi
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        MHP Yozgat Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Açıkel, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, 10 yıldır Sarıkaya ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uygun görmesiyle MHP Yozgat Belediye Başkan adayı olduğunu söyledi.

        Yozgat'ın, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kendilerine bir emaneti olduğunu aktaran Açıkel, "Yozgat'ta MHP her zaman en kuvvetli, en güçlü, teşkilatlarıyla dimdik ayakta olan bir siyasi parti. Bu kutlu göreve beni layık gören büyüklerime, genel başkan yardımcımıza, parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum." dedi.

        Açıkel, Yozgat'ta görev yapan belediye başkanlarına verdikleri tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Yozgat'ın her şeyden önce huzura, sakinliğe, sessizliğe ihtiyacı var. Kavgadan, gürültüden iki kutup arasında sıkışmış bir Yozgat'tın güvenli bir limana ihtiyacı var. İnşallah o liman olmaya talibiz. Yozgat'a hizmet etmeye talibiz. Yozgatlıya hizmet etmeye talibiz. Allah, hiçbir Yozgatlının kalbi, gönlü kırılmadan bu seçim sürecini başarıyla tamamlamayı, inşallah zaferle de tamamlamayı bize nasip etsin. Dün besmele çekerek başladık, inşallah 31 Mart akşamı elhamdülillah diyerek bu zorlu süreci hep birlikte tamamlamış olalım diye düşünüyorum."

        Yozgatlıları daha güzel hizmetlerle ve projelerle buluşturup Yozgat'ı artık sadece Türkiye'nin gündeminde değil, dünyanın gündeminde tutan işlere imza atmak istediklerini vurgulayan Açıkel, "Daha önce yaptığımız işler var. Arkamızda, arka planımızda üstün başarılar var. Kısıtlı bütçelerle çok büyük işlere imza attık. Bu konuda tecrübe sahibiyim. İnşallah Yozgat halkıyla beraber bütünleşip Yozgat'ın daha ileriye gidebilmesi için Yozgatlının emirlerine, Yozgatlının kullanımına sunacağım." diye konuştu.

        Toplantıya MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Saroğlu ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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