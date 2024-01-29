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        Kaymakam Aydın, karla mücadele ekiplerini denetledi

        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydı, karla mücadele ekiplerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:06
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        Kaymakam Aydın, karla mücadele ekiplerini denetledi
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        Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydı, karla mücadele ekiplerini denetledi.

        Aydın, gazetecilere, son kar yağışının ardından kara yolları ve özel idare ekipleri ile jandarma ve emniyet müdürlüğü personelinin sahada hazır beklediğini söyledi.

        Aydın, "İlçemiz genelinde kar ve buzlanma ile mücadele kapsamında yollarda biriken karı temizlemek, buz tutan kesimlerde kaymayı önlemek amacıyla kara yolları ve il özel idaresi ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam etmektedir." dedi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda çalışma yapan ekiplerin özveriyle çalıştığını aktaran Aydın, "Tipi ve buzlanma nedeniyle şehirlerarası yolların yanı sıra köy ve belde yollarımız da araç trafiğine açık tutulmaktadır. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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