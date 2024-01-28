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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü

        YOZGAT'ınSarıkaya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Rahime (58) ile oğlu İlyas Kula (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 28.01.2024 - 16:00
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü
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        YOZGAT'ınSarıkaya ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Rahime (58) ile oğlu İlyas Kula (41), hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Kürkçü köyünde yaşayan Rahime ve oğlu İlyas Kula'dan haber alamayan yakınları, kapıyı kırarak eve girdi. Baygın halde bulunan anne ve oğlu, ihbar üzerine gelen ambulansla Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlu, kurtarılamadı. İlyas Kula'nın 2 gün önce köyde yaşayan annesini ziyarete Ankara'dan Yozgat'a geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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