Yozgat'ta 410 bin boş makaron ele geçirildi Yozgat'ta emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 410 bin boş makaron, 247 kilogram kaçak tütün ve 42 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yozgat’ta emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 410 bin boş makaron, 247 kilogram kaçak tütün ve 42 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkaya ilçesinde kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 410 bin boş makaron ve 247 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Akdağmadeni ilçesinde ise bir iş yerinde yapılan aramada 42 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

İki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.