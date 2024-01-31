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        Yozgat'ta 410 bin boş makaron ele geçirildi

        Yozgat'ta emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 410 bin boş makaron, 247 kilogram kaçak tütün ve 42 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:19 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:15
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        Yozgat'ta 410 bin boş makaron ele geçirildi
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        Yozgat’ta emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 410 bin boş makaron, 247 kilogram kaçak tütün ve 42 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıkaya ilçesinde kaçak tütün ürünleri satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 410 bin boş makaron ve 247 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Akdağmadeni ilçesinde ise bir iş yerinde yapılan aramada 42 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

        İki şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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