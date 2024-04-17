Yerköy Belediye Başkanı Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlarla buluştu

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, İl Genel Meclis Üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Yerköy'den seçilen İl Genel Meclis Üyeleri Osman Biçer ve Kenan Karakuş, köy ve mahalle muhtarları ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay'ın katılımıyla Öğretmenevi'nde buluştu.

Başkan Arslan, Yerköy'ün kalkınması için İl Genel Meclis Üyeleri ve muhtarlarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Yerköy'ün kalkınması için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini ifade eden Arslan, "Biz köylerimizi ve ilçemizi bir bütün olarak görüyoruz. İlçemizin ve köylerimizin kalkınması için belediye olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olacağız. Onların taleplerini her zaman dikkate alacağız." dedi.