Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da TSO Başkanı Arslan Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti

        SorgunTicaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle anaokulu olarak yapıldıktan sonra Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edilen okulu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:12 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da TSO Başkanı Arslan Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SorgunTicaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle anaokulu olarak yapıldıktan sonra Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edilen okulu ziyaret etti.

        Ziyarette konuşan Arslan, 8 derslikli okulun anaokulu olarak yapımına başlandığını ancak okulun sanayi bölgesindeki işyerlerine yakın olması nedeniyle Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edildiğini söyledi.

        Arslan, "Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bizden okulun Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edilmesi talebinde bulundu. Bu talep, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve odamızca uygun bulunarak 8 derslikli anaokulu Mesleki Eğitim Merkezine tahsis edilmiştir. Eğitim öğretime başlayan okulumuzu bugün ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de okulumuzun eksikleri konusunda yöneticilerimizle görüş alış verişinde bulunduk." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Heyecanlarını paylaştılar
        Heyecanlarını paylaştılar
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Sorgun Belediyesinden öğrencilere ücretsiz yemek
        Sorgun Belediyesinden öğrencilere ücretsiz yemek
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sorgun'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        Sorgun'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        Sorgun'da okul yolları yeniden yapılıyor
        Sorgun'da okul yolları yeniden yapılıyor
        Sorgun'da Gaziler Günü dolayısıyla Karadeniz gezisi düzenlendi
        Sorgun'da Gaziler Günü dolayısıyla Karadeniz gezisi düzenlendi
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Yozgat'ta temaslard...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Yozgat'ta temaslard...